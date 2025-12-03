Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Haberler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bese Hozat'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye'ye karşı asla tehdit dili kullanmayın. 2013'te çözüm sürecinin çökmesinin nedeni de bu tehdidi hendek siyasetine dönüştürmenizdi" ifadeleriyle sert bir uyarıda bulundu.

  • Ahmet Davutoğlu, Bese Hozat'ın tehdit dilinin 2013 yılında çözüm sürecinin durmasına ve büyük acılar yaşanmasına yol açtığını belirtti.
  • Ahmet Davutoğlu, asgari ücret müzakerelerinin brüt 33 bin 827, net 28 bin 766 liradan başlaması gerektiğini önerdi.
  • Ahmet Davutoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde ilgili herkesin bir masa etrafında toplanması ve sürecin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu, CHP'nin, "Terörsüz Türkiye" sürecinin dışında olmaması gerektiğini ifade ederek, "Sürecin dışına iterseniz, sürecin muhalifleri daha etkili hale gelir ve doğru olmaz" dedi.

BESE HOZAT'A 2013 YILINI HATIRLATTI

" Türkiye'ye karşı asla tehdit dili kullanmayın" diyen Davutoğlu, "Tam bunları konuşurken bu sefer Kandil'den bir ses, bu süreç yürümezse Türkiye karanlığa gömülürmüş. Tehdit diline başlayacaksak bu süreç ölür. Siz tehdit dili kullandığınız için 2013 yılında çözüm sürecinden sonra tehdit diliyle hendek kazmaya başladığınız için bütün bir süreç durduğu gibi büyük acılar yaşandı. Türkiye'ye karşı asla tehdit dili kullanmayın" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ MASA ETRAFINDA TOPLAYIN"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere "Terörsüz Türkiye" sürecini yöneten herkese çağrıda bulunan Davutoğlu, "Nerede olduğumuzun değerlendirmesini yapın. İlgili herkesi bir masa etrafında toplayın. Ve sürecin ne aşamada olduğu gözden geçirin. Bakın bir haftadır Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir söz duymadım. Bu tartışmalar oluyor, komisyonun ve bu İmralı ziyaretinin temel sorumlusu Sayın Kurtulmuş'tan ses yok. Başarı anında öne çıkmak yetmez. Kriz anında süreci yöneten öne çıkar ve halka güven verir" diye konuştu.

"BAHÇELİ'NİN DE BARZANİ'N DE..."

Davutoğlu, Cizre'de Mesud Barzani'nin katıldığı sempozyumda korumalarının verdiği görüntüye ilişkin, "Yapılan bir bilimsel toplantı, sürece de katkıda bulunacak bir gelişme… Bunu baştan planlasanıza, güvenlik birimleriyle ciddi bir koordinasyon yapsanıza. Bu görüntüler ortaya çıkmazsa olmaz mı? Burada yaşananların, devletin genel zaafından bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Barzani'nin de art niyetli oldukları düşüncesinde değilim" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM ÖNERDİ

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuşan Davutoğlu, TÜRK-İŞ ve Hak-İş'e seslenerek, "Sizin göreviniz iktidarla tiyatro oynamak değil, işçinin hakkını korumak. İşçinin hakkını koruyun. Sizi vazifeye çağırıyorum. Asgari ücretin brüt 33 bin 827, net olarak ise 28 bin 766 seviyesinden müzakerenin başlaması lazım" diye konuştu.

