Davutoğlu'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı'nın bir restoranda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

MUHALEFETE UYARI: TÜRKİYE'Yİ BİR KAOSA SÜRÜKLEMEYİN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Davutoğlu, muhalefet partilerine uyarılarda bulundu. Davutoğlu, " Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin." dedi.

"BİR GÜNDE BORSA ÇÖKTÜ, TRİLYONLAR KAYBETTİK"

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'nin sokakları, her yerde hareketlilik, kaos beklentisi. Buradan da muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin. Her tepki gösterilir ama mutlaka demokratik yollarla gösterilir. Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik.

"HERKESİN KORKU İÇİNDE YAŞADIĞI BİR YERDE ÜLKE DÜZELMEZ"

Yolsuzluklarla mücadeleyse, kaybetmeye de hazırız. Ama ondan sonrası ne gelecek ona bakacaksınız. Herkesin korku içinde yaşadığı, saat başı birilerini görevden alındığı, birilerinin gözaltına alındığı, bize sıra ne zaman gelecek diye insanların tedirgin olduğu iktidar içinde dahi doğruyu, hakikati, gidişattaki bozuklukları görüp, sesini yükseltmek isteyenlerin ya bana da gelirlerse diye korktuğu bir yerde ülke düzelmez"