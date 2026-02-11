Haberler

Davutoğlu: Yeni Yol Grubu'nu dağıtmak üzere yapacağınız her hamleyi başınızda kırarız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'deki konuşmasında iktidara ve muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yeni Yol Grubu'nu dağıtma girişimlerine karşı uyanık olacaklarını belirten Davutoğlu, siyasi partiler arasındaki geçişlere dikkat çekerek, birlik çağrısı yaptı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Meclis'teki grubumuzdan rahatsızlar. İktidara da muhalefete de söylüyorum; Yeni Yol Grubu'nu dağıtmak üzere yapacağınız her hamleyi başınızda kırarız, koparırız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, siyasi partiler arasındaki belediye başkanı ve milletvekili geçişlerinin devam ettiğini belirterek, "İktidar, milletvekili yapmayı düşünmediği, herhangi bir görev vermediklerini şimdi yanlarına çekip sayılarını artırıyor. Aldınız da ne oldu? Başınız göğe mi erdi? Gidenlere soruyorum, gittiniz de ne oldu? Ancak burada adil olmak zorundayız. Buradan ana muhalefet partisine sesleniyorum; biz sizinle bir yol yürüdük ama bu yol yürümemiz büyük fedakarlıklarla ve şahsiyetimizi ortaya koyduğumuz bir yoldu. Siz ise hayatımız boyunca koruduğumuz değerleri hiçe sayarak hem bize hakaret etme yoluna gittiniz hem de partilerimizin içine el attınız. Sizin iktidardan ne farkınız var. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu bilirim ben. Meclis'teki grubumuzdan rahatsızlar. Şimdi iktidara da muhalefete de söylüyorum; Yeni Yol Grubu'nu dağıtmak üzere yapacağınız her hamleyi başınızda kırarız, koparırız. Bir taraf, muhafazakar-milliyetçi kanat orada birleşsin istiyor, diğer taraf ise Cumhurbaşkanının ismini kullandıkları için söylüyorum; Tayyip karşıtları da orada birleşsin. İki taraf da bizden rahatsız, eğer bu böyleyse gün sözde birlik günü değil, eylemde birlik günüdür. Gün, birlik günüdür. Bir aydır bu konuda bütün siyasi partilerle görüşüyorum. Tekrar tekrar görüşeceğim, bıkmayacağım, yılmayacağım, durmayacağım; ta ki 3'üncü bir yolu inşa edene kadar. Ancak herkes görevini yapacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
