Davutoğlu'ndan "gizli protokol" açıklaması! Kılıçdaroğlu önce 'Yok' demiş, sonra 'Kusura bakmayın'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a 3 bakanlık verme konusunda imzaladığı gizli protokol, gündemden düşmüyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu protokolü duyduğu an Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 'Protokol yok' yanıtı aldığını belirtti. Davutoğlu "Daha sonra tekrar aradı ve 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim." dedi.

Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık için gizli protokol imzaladıklarını açıklaması deprem etkisi yaratmış Kılıçdaroğlu da bu protokolü doğrulamıştı. CHP liderinin ittifak ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bu durumdan haberdar edilmedikleri için tepki gösterdi. Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu arayıp bu protokolü sorduğumda bana 'Yok' dedi. Daha sonra tekrar aradı ve 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim." ifadelerini kullandı.

"DUYAR DUYMAZ KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

Fatih Portakal'ın canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Ümit Özdağ ile yaptıkları protokol hakkında konuştu. Davutoğlu, "Ümit Özdağ'ın verdiği mülakattan 2 saat sonra Kılıçdaroğlu'nu aradım. 'Bu işin gerçeği nedir' diye sordum. Önce 'böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor' dedi. Ben de 'bir açıklama yapsanız iyi olur' dedim. Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'böyle bir şey yok' diye açıklama yaptı." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞIMI İFADE ETTİM"

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine o akşam canlı yayında 'Bizim için Kılıçdaroğlu'nun ne dediği önemli, böyle bir şey yokmuş' dedim. Bu yayından sonra Kılıçdaroğlu beni tekrar aradı 'böyle bir durum varmış, toplantılarda geçen bir şeymiş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim."

"İNSANOĞLU HATA YAPABİLİR"

Fatih Portakal'ın "Yalan söylemiş yani" demesi üzerine Davutoğlu, "Ben öyle bir ifade kullanmak istemem. Ama bu yaşanmış bir tecrübedir. İnsanoğlu hata yapabilir" dedi.