Davutoğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: AK Parti'ye dönecek misiniz?

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmesi halinde "Devleti restore etmek için çağrılırsam tereddüt etmem" dedi. Ancak sembolik bir makam teklifini kabul etmeyeceğini belirten Davutoğlu, "Devlet darda olursa görevden kaçmam ama yapılanları meşrulaştırmam" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi sohbetleri gündem olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

"'GELİN ŞU DEVLETİ RESTORE EDELİM' DENİRSE..."

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Davutoğlu, "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."

Ancak "Sembolik bir makam" teklif edilmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" dedi.

ARALARINDA KÜSLÜK VAR MI?

Davutoğlu ayrıca, eski çalışma arkadaşlarıyla kişisel bir küslüğü olmadığını belirterek, "Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim, mesele devletin geleceğidir" diye konuştu.

BABACAN DA KAPIYI AÇIK BIRAKTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise önceki gün konuk olduğu programda AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusuna "Benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. CHP'yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey'de veya AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum" yanıtını vermişti.

Olgun Kızıltepe
