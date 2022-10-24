Davutoğlu, Bahçeli'ye 'Serok Erdoğan' sloganını sordu: Hala aday belli, karar net mi?

Diyarbakır programında Cumhurbaşkanı Erdoğan için atılan "Serok Erdoğan" sloganlarına değinen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, kendisini bu ifade üzerinden eleştiren Bahçeli'ye "O yüzden sormak istedim hala 'Aday belli, karar net' mi?" sözleriyle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır'da "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programına katıldı. Salona gelenler "Biji Erdoğan" ve "Serok Erdoğan" sloganları attı.

DAVUTOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE GÖNDERME

Erdoğan için atılan bu sloganlarla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Davutoğlu, sık sık kendisini "Serok Ahmet" ifadesiyle eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Sayın Bahçeli, Diyarbakır'da atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim hala 'Aday belli, karar net' mi?" sözleriyle göndermede bulundu.

İşte Davutoğlu'nun o paylaşımı;

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nu hedef almıştı. Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Serok Ahmet'in gündemde olduğu her dönemde Türkiye'de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır."