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Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan Adayı Oldu

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Yeniden Refah Partisi, Düzce Belediye Başkan Adayı olarak Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu'nu tanıttı. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım töreninde konuşan Güloğlu, halkın isteği doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu oldu. Aday tanıtım töreni Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Düzce Belediye Başkan Adaylarının tanıtımı için şehre geldi. KYK Konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Davut Güloğlu, "Biz Düzce'de hep beraber el ele olacağız. Birlikte olacağız. O koltuk benim koltuğum değil. O koltuk sizin koltuğunuz. Orada kibirli bir şekilde değil halkın istediği şekilde duracağız. Orası halkın kapısı olacak. Bir sanatçı kardeşiniz olarak duyguları paylaştım. Bana diyorlar ki Düzceli değil. Ben Türkiyeliyim. Siz beni yıllar önce evlerinize aldınız. Yıllar önce sevginizi bana kattınız, kalbinizde yer verdiniz. Ben ne kadar şanslıyım ki Düzce'den bana geldikleri zaman Türkiye'nin dört bir tarafından bana teklif geldi. Ama Düzce hiç yılmadı. 10-20 kez geldi ve 'beraber çalışalım' dediler. Bende kabul ettim" dedi.

Davut Güloğlu'nun konuşmasının ardından Düzce'de Belediye Başkan adayları sahneye gelerek katılımcıları selamladı. Akabinde Genel Başkan Fatih Erbakan sahneye gelerek adaylarla selamlama yaptı.

"Üye sayımız katlanarak arttı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce teşkilatlarının başarılı çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Düzce'de üye sayımız katlanarak arttı. Düzce artık başa güreşen favori parti haline geldik. Bu çalışmalarını da çekirdekten milli görüşçü, Karadenizli sanatçımız MKYK üyemiz Davut Güloğlu'nun belediye başkan adayı olması ile çalışmalar taçlandı. Bu sonucun ortaya konulmasında en büyük pay sahibi olan il teşkilatımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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