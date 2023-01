Davos'a katılan Babacan'ın İngilizcesi dikkat çekti

İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine ilişkin açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. gününde "Gelişmekte olan piyasaları gözden kaçırmamak" temalı oturumda konuştu.

EKONOMİ SORUSUNA AKICI İNGİLİZCESİ İLE CEVAP VERDİ

Akıcı bir İngilizce ile konuşan Babacan'a "Yatırımcılar Türkiye'deki potansiyele ve risklere nasıl bakmalı?" şeklinde bir soru yöneltildi. Babacan bu soruya "14 Mayıs'ta seçim var ve ben muhalefet partilerinden birinin lideriyim. Seçimlerden önce göreceğimiz şey muhtemelen daha çok popülist bir yaklaşım olacaktır. Ama seçimlerden sonra bir hükümet değişikliği olursa o zaman muhtemelen daha iyi bir insan kaynağı beklentisi olacak ve ekonomik ve mali yönetim tarafında yapılanlarla daha rasyonel bir yaklaşım beklenmelidir. Günün sonunda sadece Türkiye için değil birçok gelişmekte olan ülke için politikalar söz konusu olduğunda önemli olan kural bazlı bir yaklaşımdır. Dört temel politikamız var. Para politikası, maliye politikası, makroihtiyati tedbir alanı ve yapısal reformlar" yanıtını verdi.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bir televizyon programında İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketiyle ilgili "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" ifadelerine yer vermişti.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Daha sonra bir açıklama daha yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Babacan, "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz. Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız.Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz" demişti.