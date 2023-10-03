Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Vatandaşların Sorunlarıyla İlgileniyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kurarak, sorunların çözülmesi için ekiplere gerekli talimatları veriyor. Başkan Bıyık, vatandaşların taleplerini dinleyerek gönül belediyeciliği anlayışını benimsediklerini belirtti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü 'Her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir' anlayışını benimsedik" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kurarak, sorunların çözülmesi için ekiplere gerekli talimatları veriyor. Darıca'ya bağlı 14 mahallede sokak sokak gezerek ev ev ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarıyla vatandaşların taleplerini dinledi.

Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilendiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü 'Her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir' anlayışını benimsedik" dedi. - KOCAELİ