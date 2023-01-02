Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına Akşener'den zehir zemberek sözler: Sürtük demek de hukuka uygun muymuş

Türkiye geçtiğimiz yıl, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti. Bu bağlamda son kararını açıklayan Danıştay, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu. Konuyla ilgili İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara "sürtük" demek de "hukuka uygun" muymuş? dedi.

Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu. Kararın açıklanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"SÜRTÜK DEMEK DE HUKUKA UYGUN MU?"

Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara "sürtük" demek de "hukuka uygun" muymuş? dedi.

TÜRKİYE KARAR'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye, 2011 yılında imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde çekilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENMİŞTİ

Alınan karar, birçok kentte vatandaşlar tarafından protesto edilirken, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti. Kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava da açılmıştı.

İMZALAYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTU

11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye'ydi.