Danimarka ve NATO Arktik'te güvenliğin artırılması konusunda anlaştı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, NATO Genel Sekreteri Mart Rutte ile birlikte Arktik'te güvenliğin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland konusundaki arzusu ve Danimarka'nın bu isteğe karşı duruşu devam ediyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mart Rutte ile "Arktik'te güvenliğin artırılması gerektiği" konusunda anlaştıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma konusundaki arzusu her geçen gün artarken Danimarka da Trump'ın istediğine karşı koymaya devam ediyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mart Rutte ile "Arktik'te güvenliğin artırılması gerektiği" konusunda anlaştıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Frederiksen "NATO'nun Arktik'teki angajmanını artırması gerektiği konusunda hemfikiriz. Arktik'te savunma ve güvenlik, tüm ittifakın meselesidir" dedi.

Frederiksen, bugün Grönland'ın başkenti Nuuk'a giderek Başbakan ile görüşecek.

"Gelecek görüşmelerin ne zaman olacağı konusunda açıklama yapmayacağız"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka ve ABD'li diplomatların Perşembe günü Washington'da bir araya gelerek nasıl ilerleyeceklerine dair bir plan oluşturduklarını açıkladı. Rasmussen, "Gelecek görüşmelerin ne zaman olacağı konusunda açıklama yapmayacağız çünkü şimdi gerekli olan drama oluşturmak değil aksine sakin bir süreç yürütmek" dedi. - KOPENHAG

