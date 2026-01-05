Haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen: "ABD Başkanı'nın Grönland'ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum"

Güncelleme:
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarını değerlendirerek, ABD'nin bu konuda ciddiyetle hareket ettiğini vurguladı ve Grönland'ın Danimarka'nın bir parçası olduğunu tekrar söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarında değinerek, "ABD Başkanı'nın Grönland'ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka basınına ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme konusunda ciddi olduğunu düşündüğünü ve hem Danimarka hem de Grönland'ın bunu açıkça reddettiğini söyledi. Frederiksen, "Maalesef, ABD Başkanı'nın Grönland'ı istediğini söylediğinde ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Danimarka'nın tutumunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD'nin bir parçası olmak istemediğini söyledi. ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa, her şey durur" dedi.

"Grönland'a ihtiyacımız var"

Dün yaptığı açıklamada, Grönland'ın stratejik önemine vurgu yapan Trump, "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var. Şu anda son derece stratejik bir konumda. Grönland çevresi Rus ve Çin gemileriyle dolu. Ulusal güvenlik perspektifinden Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu tek başına sağlayabilecek durumda değil" demişti. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
