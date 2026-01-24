Dağlı: 'İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür'

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda istişare kültürlerinin, birlik ve beraberliklerinin en büyük güçleri olduğunu söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilirken; yerel ve genel politikalar üzerine istişarelerde bulunuldu, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve yol haritası ele alındı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı toplantıda, sahadan gelen görüş ve öneriler de dinlendi.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yaptığı konuşmada, teşkilatların dinamizmine ve istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağın her geçen gün daha da pekiştiğini ifade etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ise konuşmasında, Adana teşkilatlarının sahadaki güçlü çalışmalarına vurgu yaparak, "AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adana'da hizmet ve gönül siyasetini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. İstişare kültürümüz, birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - ADANA