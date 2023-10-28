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Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları İlçelerde Gerçekleştirildi

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve diğer katılımcılar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.