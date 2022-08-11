Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplandı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANDI Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı'nda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya; eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. ANKA / Politika Yüksek İstişare Kurulu Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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