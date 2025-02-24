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Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

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CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışmalar sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor. Adaylıkla ilgili çok sayıda anket yapılırken son anketi gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yaptı. 230 bin oy kullanılan ankette Yavaş, İmamoğlu'nun önünde çıktı. Ancak daha sonra Altaylı bu anketi sildi ve sosyal medyada çokça konuşuldu.

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için tartışmalar sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor. Adaylıkla ilgili çok sayıda anket yapılırken son anketi gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yaptı. 230 bin oy kullanılan ankette Yavaş, İmamoğlu'nun önünde çıktı. Ancak daha sonra Altaylı bu anketi sildi ve sosyal medyada çokça konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, adaylık süreci en çok konuşulan konuların başında geliyor. Önceki seçimde olduğu gibi, bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve olası adayları kamuoyunun odağında bulunuyor. Birçok araştırma şirketi ve gazeteci, kamuoyu yoklamaları yaparak süreci analiz ediyor. Bu kapsamda, gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya üzerinden başlattığı anket dikkat çekti.

FATİH ALTAYLI ANKET YAPTI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkıyor. Fatih Altaylı, bu konudaki kamuoyu eğilimini belirlemek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir anket düzenledi.

Fatih Altaylı'dan Yavaş-İmamoğlu anketi! Silince tepki çekti

ANKETİ SİLDİ

Altaylı'nın takipçilerine yönelttiği "Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?" sorusuna 230 binden fazla kişi katılım sağladı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %58'i Mansur Yavaş'ı desteklerken, %42'si Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti. Ancak ilerleyen saatlerde, anket Fatih Altaylı tarafından silindi.

Fatih Altaylı'dan Yavaş-İmamoğlu anketi! Silince tepki çekti

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Altaylı'nın anketi kaldırması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, anketin bilinçli olarak silindiğini ve bunun sebebinin Mansur Yavaş'ın önde olması olabileceğini öne sürdü.

ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA

Anketi silmesi sonrası çok sayıda eleştiri alan Altaylı, yaptığı açıklamada "Yazacağım yazı için sordum. Sonuçları alınca da kaldırdım. Kendi hesabımda ne yapacağımın hesabını kim sorabilir. Hepiniz gördünüz zaten sonucu gizli bir şey yok. Ama kendi hesabını nasıl kullandığını sizlere soracak halim de yok." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı. Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

İMAMOĞLU ÖN SEÇİME BAŞVURU YAPTI, YAVAŞ YAPMADI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine siyaset gündemi hareketliliğini korurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Şubat 2025 günü ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime başvuru yapmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime başvurmamış ancak "Talep olursa bunu değerlendireceğiz" sözleri ile adaylığa kapıyı kapatmamıştı.

Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıDEVİLFEATHER:

BUNLARIN IKISIDE CACIK .! BEŞ PARA ETMEZ. SAL GİTSİN...

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Allah Reisimizi başımızdan eksik etmesin. Amin.

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

silip silip durun yavasi kimse geçemez İmamoğlu rüyasında görür anca

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Haber Yorumlarıekrem yüzer:

elbette kendi hesabın şerefin varsa doğru söle papazoğlu çıksaydı o anketi silermiydin bu kadar karektersizsin...

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Mansur aday olursa ona veririm Muhafazakar sağ olarak.

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Haber Yorumlarıdehide:

CHP den düzgün bir yönetici çıkmaz ama onun içinde de en işe yaramazını seçer bunlar. CHP zihniyetliler en kötüsünü arar ve seçer. Biraz mantıklı olsalar Reisin ne kadar büyük bir Lider olduğunu görürlerdi. Tüm Dünya seviyor saygı duyuyor bunlar nankörlük yapıyor.

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Halkta Mansur Yavaş aday olması için bir istek var.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yani bunlara güvenecek kadar aciz durumdasınız..

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Haber YorumlarıKimesterseni:

bu adam su katilmamis ...... bunu kendisi dahil herkez biliyor. Bence bunun uzerinden tartismak bile bu adiye kredi veriyor

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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

2025-02-04_Nilüfer Tarım - Peyzaj Bakım Ücreti (Ocak 2025)

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