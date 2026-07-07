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Erdoğan, NATO liderlerine akşam yemeği verdi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna akşam yemeği verildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna akşam yemeği verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri tek tek kapıda karşıladı. Erdoğan çifti, liderler ve eşleriyle tokalaşıp, ayrı ayrı fotoğraf çekildi. Erdoğan çifti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşini karşıladıktan sonra son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Liderler, fotoğraf çekilmesi ardından bir süre sohbet ettikten sonra birlikte yemeğe geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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