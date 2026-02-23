Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.28'de başladı. 3 hafta aranın ardından yapılan Kabine'nin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ile Gazze'deki gelişmeler ve ABD-İran arasındaki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir

Harita üzerinden uyardı: Fay hareketli, 6 Şubat depremi gibi olabilir