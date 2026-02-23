Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.28'de başladı. 3 hafta aranın ardından yapılan Kabine'nin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ile Gazze'deki gelişmeler ve ABD-İran arasındaki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyecek.

