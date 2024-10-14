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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem maddesi son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı bugün Beştepe Külliye'sinde yapılacak. Kritik kabine toplantısının ana gündem maddesi son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları olarak belirlenirken diğer başlıklar ise İsrail'in bölgeyi kana bulayan saldırıları, hileli gıda konusu, ekonomi ve terörle mücadele olacak.

YARGI PAKETİ DEĞERLENDİRİLECEK

Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarda son durum ve 9'ncu yargı paketinde gelinen nokta kabine üyeleriyle değerlendirilecek.

HİLELİ GIDA KONUSU MASADA

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

GAZZE SOYKIRIMI VE LÜBNAN SALDIRISI

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. İsrail geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bine yakın insanı katletti, son günlerde ise Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak. Lübnan'a sürdürülmesi planlanan insanı yardımlarda ele alınacak.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

DEPREM KONUTLARINDAKİ SON DURUM

Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri ve gelinen son durum da kabinede gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Politika Cinayet Güncel Kabine

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Yorumlar (20)

Enis Demirağ:

Acil Erken Seçim Türkçe anlamıyorsun herhalde ne olursa olsun Acil Erken Seçim fazla söze gerek yok milyonlar bu haberi bekliyor

88
28
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oguz:

20-25 senedir ülkeyi yönetiyorsunuz ama gelınen nokta ortada bu saatten sonra ne yapabilirsiniz ki en guzel yapacagınız şey istifa edip cekilmek

92
7
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VATANDAŞ:

Mülteci sorunu ne alemde ? Yada düşük emekli maaşları. Emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı. Birden fazla maaş alan haramzadelerden de vergi alınıyor mu ?

86
3
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Ali Tokgönül:

Siz hiçbir şeyi beceremezsiniz . Ne oldu , ekonomi ne oldu ? Beceremediniz değil mi Hani biz uçuyorduk kaçıyorduk , biz büyük bir ülkeydik ! Koca ülkeyi 750 liraya muhtaç ettiniz , onu da beceremediniz . Bi gidin Allah aşkına bi gidin .

75
4
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kocak aziz:

Erken seçim şart 12500 le emekliler aç asgari ucretle yaşayan aç her gün zam zam

53
3
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Hasan Turk:

Siddet cinayet kaosunu bahane edip cok milletli yeni dedikleri anayasa gelicek.yoksa bu olaylari cozerler zaten anayasa var.

33
1
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SMMM:

MÜLTECİLER ÜLKENİN EN BÜYÜK TEHLİKESİDİR.BU HÜKÜMET ARTIK ÜLKE YÖNETEMİYOR.

29
2
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Zafer yılmaz :

Cumhuriyet tarihinde başarısız olan hükümetler 3 ay içerisinde istifaları belirtip erken seçime giderlerdi.Siyasetcilerde onur ve gurur vardı. Özellikle Son 5 senedir ülkeyi kaosa sürekleyen,milleti magdur ve mutsuz eden bir yönetim şekliyle ısrarla koltuklarını terkedemeyenler ülkeyi uçurumdan aşağı atmaya hedef kılmışlar.Erken seçim kaçınılmazdır.İnadın kimseye faydası yoktur.

20
1
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Defenestration Enjoyer:

toplantı, çalıştay, kurultay, sonuç değişen bir şey yok, bahçelerde maydanoz gel bize bazı bazı

15
1
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hasan polat:

Kimse merak etmesin yeni anayasa ile ŞERİAT için bir ön hazırlık değil bu haberler maksatlı dış güçlerin iç uzantıları tarafından parlatılıyor .

6
2
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