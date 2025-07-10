Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na atandı. Yerine ise İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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