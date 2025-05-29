Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "29 Mayıs 1453; sadece bir şehrin değil, bir çağın kaderinin değiştiği gündür"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: '29 Mayıs 1453; sadece bir şehrin değil, bir çağın kaderinin değiştiği gündür'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"29 Mayıs 1453; sadece bir şehrin değil, bir çağın kaderinin değiştiği gündür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"29 Mayıs 1453; sadece bir şehrin değil, bir çağın kaderinin değiştiği gündür. İstanbul'un Fethi, milletimizin tarih sahnesindeki yürüyüşünde bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul, bu büyük zaferle birlikte kadim bir şehrimiz olarak tarihe mühürlenmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;

"29 Mayıs 1453; sadece bir şehrin değil, bir çağın kaderinin değiştiği gündür.

İstanbul'un Fethi, milletimizin tarih sahnesindeki yürüyüşünde bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul, bu büyük zaferle birlikte kadim bir şehrimiz olarak tarihe mühürlenmiştir.

Bu anlamlı günde, İstanbul'un Fethi'nin mimarı Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere, aziz ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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