Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan iddialı cevap

İMAMOĞLU, ADANA (Haberler.com) - İbb Başkanı İmamoğlu'na bir kez daha 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu. Saraybosna ziyareti sırasında Balkan coğrafyası üzerine haberler yapan BIRN'in haber sitesi Balkan Insight'a konuşan, İmamoğlu yaklaşan seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAYBEDECEK"

İmamoğlu, "Gelecek sene Türkiye'de genel seçim yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedecek. Onlar kaybedecek ama Türkiye kazanacak" dedi.

"ALTI MUHALEFET PARTİSİ DOĞRU SEÇİMİ YAPACAK"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Zamanı geldiğinde altı muhalefet partisinin doğru seçimi yapacağına inanıyorum. Şu an gündemimde bu yok. Şu anda tek gündemim İstanbul" dedi.

"İSTANBUL'DA TÜM BALKANLAR'DAN İZLER VAR"

Balkanlar üzerine de konuşan İmamoğlu, "19. ve 20. yüzyılda Balkanların her noktasından insanlar Türkiye'ye ve özellikle İstanbul'a göç etti. Bu sebeple İstanbul'da tüm Balkanlardan izler vardır" dedi. İmamoğlu, İstanbul'un diğer Balkan kentleri için bir 'büyük kardeş' gibi olduğunu ifade etti.