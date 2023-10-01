Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Güler Terör Saldırısını Lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Kızılay'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetlediklerini belirtti. Yaralanan polisler ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ŞİDDETLE LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bombalı terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı'mız önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Açılan ateş sonucunda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle, huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

BAKAN GÜLER: KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "İçişleri Bakanlığımızın önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.