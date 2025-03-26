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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna toplantısı için Paris'e gidiyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılmak üzere Fransa'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen "Ukrayna için barış ve güvenlik" konulu toplantıya katılmak üzere Fransa'ya gidecek.

'Ukrayna için Barış ve Güvenlik' konulu toplantı, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkeden liderlerin katılacağı toplantıda, 17 Şubat'ta Paris'te başlatılan girişim doğrultusunda ve İngiltere'de yapılan görüşmelerin ardından Ukraynalıların ve Avrupalıların güvenlik çıkarlarına saygı göstererek, Ukrayna'da sağlam ve kalıcı barışa ulaşılması için seçeneklerin belirlenmesi hedefleniyor.

Özellikle Ukrayna'ya yönelik yardımın takviye edilmesi, ateşkesin nasıl uygulanabileceği ve uzatılabileceği konularının ele alınacağı toplantıda, Ukrayna ordusuna yönelik uzun vadeli destek yöntemleri ve gerekli güvenlik garantileri konuları görüşülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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