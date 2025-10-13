Erdoğan, Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde Barış İlan etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunmuş, Niyet Beyanı'na imza atmıştır. İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunmuş, Niyet Beyanı'na imza atmıştır. İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin davasında aktif rol oynamaya devam edeceğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu tarihi zirve, ABD Başkanı Trump'ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir. Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir" dedi.

Anlaşmanın kalıcı barışa sebep olmasını temenni eden Yılmaz, "Sağlanan anlaşmanın ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına, Gazze'nin Filistin halkının beklentilerine uygun yeniden imarına vesile olmasını ve kalıcı barış için iki devletli çözümün yolunu açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA