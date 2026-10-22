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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macar devriminin 70. yılında Macaristan'a gidiyor

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Cevdet Yılmaz, Macar devriminin 70'inci yıl dönümü kapsamında Macaristan'a resmi temaslara gidiyor. Yılmaz, Macaristan Başbakanı Magyar ve Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ile görüşecek; parlamento oturumuna ve Türk toplumu temsilcileriyle buluşmaya katılacak.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar devriminin 70'inci yıl dönümü kapsamında ziyaret edeceği Macaristan'da resmi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarınki Macaristan programı kapsamında, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüşecek. Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın konuk devlet başkanlarını ağırlayacağı programa ve fotoğraf çekimine katılacak. Macaristan Parlamentosu'nda 23 Ekim 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı Anma Töreni Oturumu'na da katılacak olan Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Baka ile görüşecek. Yılmaz, son olarak Budapeşte Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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