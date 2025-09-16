Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'den gelen muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek, Türkiye'nin KKTC’ye yönelik desteklerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KKTC'den gelen muhtarlarla bir araya geldi. Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kıymetli muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Fenerbahçe'nin dev rekorunu kırmaya 1 adım uzakta

Ezeli rakibin dev rekoru 1 maç sonra kırılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.