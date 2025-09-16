Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KKTC'den gelen muhtarlarla bir araya geldi. Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kıymetli muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.