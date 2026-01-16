Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs'ta iki devletli çözüm üzerine görüş alışverişinde bulundu. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya devam edeceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC ziyaretimizde, Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldik. Milli davamız Kıbrıs'ta iki devletli çözümün en gerçekçi yol olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi, Sayın Erhürman'la eş güdüm ve istişare içerisinde sürdürüyoruz. Anavatan ve garantör olarak Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi, Kıbrıs Türk halkının her alanda meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli adımları atmaya ve Kıbrıs Türkü'nün özden gelen haklarını savunmaya her koşulda devam edecektir. Bu vesileyle Sayın Erhürman'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
