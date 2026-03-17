Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. İkili ilişkilerin geliştirilmesi, enerji, ticaret ve savunma konuları ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler, ABD/İsrail-İran çatışmasının etkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, enerji, ticaret ve savunma başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi üzerinde durduk. Bunun yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, ABD/İsrail-İran çatışmasının etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunduk. Savaşın uzaması, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra yıkımı artırarak düşmanlıkları derinleştirme riski taşıyor. Türkiye olarak bölgemizde gerilimin tırmanmasının önlenmesi, diplomasi ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve barışa giden yolların açılması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
