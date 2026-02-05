Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem şehitlerinin mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem şehitlerinin mezarını ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslahiye'de deprem şehitlerini mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslahiye'de deprem şehitlerini mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3 yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslahiye'de Deprem şehitlerinin kabrini ziyaret ederek dua etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı