Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, bilgi kirliliği ve iletişim mücadelesine vurgu yaptı. Yılmaz, köklü kurumların hayati misyonuna dikkat çekerek, Anadolu Ajansı mensuplarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bilgi kirliliğinin arttığı, iletişim alanında güç mücadelesinin öne çıktığı bir dönemde, Anadolu Ajansı gibi köklü kurumlar ülkemiz ve insanlık adına çok daha hayati bir misyon üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin önemli bir dönüm noktasında kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bilgi kirliliğinin arttığı, iletişim alanında güç mücadelesinin öne çıktığı bir dönemde, Anadolu Ajansı gibi köklü kurumlar ülkemiz ve insanlık adına çok daha hayati bir misyon üstlenmektedir. Bu vesileyle, her koşulda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan ve önemli bir referans noktası olmayı sürdüren Anadolu Ajansının kıymetli mensuplarına emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
