Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Suat Günsel Camii'nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen Dr. Suat Günsel Camii'nin açılış töreninde, "(Camiinin) Dünyada yayılan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi zararlı akımlara karşı ayrıştırıcı değil, birleştirici bir anlam taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük eser olarak tarihe geçecek Dr. Suat Günsel Camii'nin açılışını yaptı. Açılışta Yılmaz'a KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

Törende yaptığı konuşmada, caminin Kıbrıs Türkü'nün özgüvenini ortaya koyduğunu söyleyen Yılmaz, Kıbrıs Türkleri ile gurur duyduklarını vurguladı. Regaib Kandilini kutlayan ve tüm İslam alemi ile insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Yılmaz, Regaib Kandili'nde Kuzey Kıbrıs'ta camiinin hizmete açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. KKTC'nin 40'ıncı yaşını doldurduğunu, bu yıl ise Barış Harekatı'nın 50'nci yılını dolduracağını hatırlatan Yılmaz, 50 yıl önce Kıbrıs'ı kurtaran ve devletin kurulmasına vesile olanları andı.

"Çözüm aranıyorsa çözüm (iki devletli çözüm) budur"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Yılmaz, Kıbrıs'ta Gazze'de yaşananlara benzer olayların yaşanmasının engellendiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazze'de ateşkesi ve iki devletli çözümü savunduğunu söyledi.

Kıbrıs için de iki devletli çözümü savunduklarını belirten Yılmaz, "Çözüm aranıyorsa çözüm budur. Yıllarca denenip sonuç alınamayan şeyleri tekrar tekrar deneyip enerji kaybetmeye gerek yoktur" dedi.

Açılışı yapılan Dr. Suat Günsel Camii'nin içinden cemaatin, minarelerinden ezanın, kubbesinden Kuran nidalarının kıyamete kadar eksik olmamasını temenni eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime en kalbi selamlarını ve camiinin yapımında emeği geçen Dr. Suat Günsel başta olmak üzere katkı veren herkese teşekkürlerini iletiyorum. Ben de bizatihi Sayın Günsel'e ve tüm emek verenlere üstlenmiş oldukları bu örnek sosyal sorumluluk bilinci için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Camiler, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu yerlerdir"

İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Peygamber Efendimiz cami ve mescit yapımına önem vermiş; Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiştir. İslam medeniyeti, cami merkezli bir medeniyettir. Camiler, tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin, etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu yerlerdir" şeklinde konuştu.

Camilerin ümmet-i Muhammed'in güvenli yuvası olduğunu kaydeden Yılmaz, "Camilerimiz, sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir" diye konuştu.

"453 yıldır Kıbrıs Türküyle biz, Toroslar'dan Geçitköy'ü sulayan sularla bağlıyız"

Kıbrıs'ın, 649 yılında Hz. Osman'ın hilafeti döneminde İslam'la müşerref olduğunu ve 1571 yılında başlayan Osmanlı hakimiyeti ile ezan sesleri, adanın her noktasından yükselmeye başladığını ifade eden Yılmaz, "Peygamber Efendimizin süt halası Hala Sultan başta olmak üzere sahabe türbeleri, mescitler, camiler ve İslam yapıları, adanın her iki tarafında bu köklü geçmişi bizlere göstermektedir" dedi.

Yılmaz, "453 yıldır Kıbrıs Türküyle biz, Selimiye'den Hz. Mikdat Camii'ne okunan ezanlarla, Toroslar'dan Geçitköy'ü sulayan sularla bağlıyız. Mehmetçik ve Mücahitlerimizin omuz omuza verdikleri mücadelede sembolleşen milli davamızla sarılmışız. Tasada sevinçte bir oluşumuz, kalkınma yolculuğunda KKTC'nin yanında duruşumuz işte böyle köklü bağlara dayanıyor" diyerek, Kıbrıs Türkü'nün tüm değerlerini, kültürel zenginliğini ve ortak tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu vesileyle sadece adada değil dünyanın dört bir yanında yaşayan girişimci Kıbrıs Türklerini sosyal sorumluluk çabalarıyla daha fazla katkı vermeye davet ediyorum. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz" ifadelerini kullandı.

Dr. Suat Günsel Camii'nin Kıbrıs Türkü'nün özgüvenini ortaya koyduğunu söyleyen Yılmaz, Kıbrıs Türkleri ile gurur duyduklarını ifade ederek tebrik etti ve Günsel'in Kıbrıs Türkü'ne dokunan daha nice projeler çıkacağına olan inancını vurguladı.

"Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Mimari özellikleriyle son derece ihtişamlı ve etkileyici bir eserin açılışına tanıklık ettiklerini belirten Cevdet Yılmaz, "Daha önce de ifade edildi; Dr. Suat Günsel Cami hem KKTC'nin en büyük camisi hem de 6 minaresiyle bölgedeki sayılı camilerden biri olma özelliği taşıyor. Tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinden; kullanılan vitray, avize, alemlerine, kubbe ve iç mekan süslemelerinden ahşap ve taş işçiliğine kadar bütünüyle Kıbrıs Türkü'nün yetenekleri ile inşa edilmiş olması son derece kıymetli" diye konuştu.

Camiinin adada yaşayan çok sayıda Müslümana ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden turistlere de hitap edeceğini söyleyen Yılmaz, "Toplumsal dayanışmaya da katkıda bulunacaktır. Dünyada yayılan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi zararlı akımlara karşı ayrıştırıcı değil, birleştirici bir anlam taşıyacağına inanıyorum. Emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve adada adil ve kalıcı bir çözüm için, Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Kıbrıs semalarından Allahu Ekber nidalarının, Ezan-ı Muhammedi'lerin eksik olmamasını diliyor, Dr. Suat Günsel Cami Kuzey Kıbrıs'a hayırlı olsun diyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum" dedi. - LEFKOŞA