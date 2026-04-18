Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında görüşmeler yaptı Açıklaması

"Küresel işbirliğini güçlendirmek, bölgesel barışa ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmak adına önemli temasların gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu, ülkemizin güçlü diplomasi vizyonunu yansıtan kıymetli bir platform olmaya devam ediyor" - "Türkiye olarak barışın, istikrarın ve adaletin hakim olduğu bir uluslararası sistem için çok taraflı diplomasiyi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan Başbakanı Duro Macut, Sierra Leone Kıdemli Bakanı David Moinina Sengeh, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa ile ayrı ayrı görüştü.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 marjında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde Sırbistan Başbakanı ve heyeti, Sierra Leone Kıdemli Bakanı ve heyeti, El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı ve heyeti ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Küresel işbirliğini güçlendirmek, bölgesel barışa ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmak adına önemli temasların gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu, ülkemizin güçlü diplomasi vizyonunu yansıtan kıymetli bir platform olmaya devam ediyor.

Türkiye olarak barışın, istikrarın ve adaletin hakim olduğu bir uluslararası sistem için çok taraflı diplomasiyi desteklemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
