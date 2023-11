Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yerel seçimlerde hizmet belediyeciliğine oy vereceğini belirterek, "Ak Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak belediye sayımızı çok daha arttıracağımıza inanıyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin icraatlarıyla, reformlarıyla, değişim iradesiyle büyük bir parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin devrim niteliğinde birçok dönüşüm ve değişimi yaşadığını vurgulayan Yılmaz, "Bu içerideki büyüme, gelişme, değişim dışarıya da yansıdı. Şu anda Türkiye, bölgesinde ve dünyada çok önemli bir aktör konumunda. Sayın Cumhurbaşkanımız da dünyanın gidişatına yön veren liderler arasında. Libya'daki hadiselerden tutun Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, Orta Doğu'daki gelişmelerden Balkanlar'a birçok alanda etkili politikalar izleyerek tarihi gelişmelerin olmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Liderlerin önemli olduğunu, ancak fırtınalı ve zor dönemlerde bunun daha da çok önem kazandığını ifade eden Yılmaz, bölgenin zor şartlardan geçtiği bir dönemde Türkiye olarak güçlü, dirayetli, tecrübeli, milletiyle bütünleşmiş bir lidere sahip olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü liderliğin olmadığı, siyasi istikrarın olmadığı bir ortamda ne ekonominizi toparlayabilirsiniz, ne de bu kadar büyük bir depremin yaralarını sarabilirsiniz. Dolayısıyla halkımız hakikaten çok basiretli bir şekilde istikrarına ve liderine sahip çıktı. Biz de 'Allah milletimizden razı olsun' diyoruz.

Karşımızdaki cephenin ne kadar büyük olduğunu herhalde anlatmamıza gerek yok. Hiç olmayacak kişiler bir araya geldi, hiç olmayacak çevreler bir araya getirildi. Neredeyse tarihimizdeki en büyük muhalefet ittifakıyla karşı karşıya kaldık. Sadece siyasi partiler değil, bir takım terör örgütleri bu işin içine girmeye çalıştı, uluslararası bir takım güçler kendilerince Türkiye'ye şekil vermeye çalıştılar. Bütün bunlara rağmen vatandaşımız basiretini, ferasetini ortaya koydu ve AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan yana iradesini net bir şekilde sandıklara yansıttı."

İsrail'in saldırıları

Gazze'de yaşananlara da değinen Yılmaz, şunları aktardı:

"Her türlü insanlık dışı muameleyi yapabilen, uluslararası hukuka, ahlaka, insanlığa sığmayan fiilleri işleyenler bir taraftan da çok güzel kelimeler kullanıyorlar. O kelimelerin arkasına sığınıyorlar ama vatandaşımız da dünya da halklar da bunu görüyor. Yönetimlerin bir kısmı görmese de dünyadaki halklar, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, yapılan zulmü, insafı olan, erdemi olan, ahlakı olan herkes görüyor. Bir kez daha Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulmasını, ateşkes ilan edilmesini, insani yardımların hızla ulaştırılmasını ve siyasi çözüm anlamında iki devletli çözümün kalıcı barış için, huzur için bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Bu yönde de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz gayret içerisinde."

Yerel seçimlerin yerel ekonomi, yerel kalkınma ve yerel siyaset anlamında çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Vatandaşımız, biz inanıyoruz ki reklam belediyeciliğine veya belediyeyi bir araç olarak kullananlara değil, gerçek, hakikat, samimi, yatırım ve hizmet belediyeciliğine oy verecek inşallah. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak belediye sayımızı çok daha arttıracağımıza inanıyoruz. Mevcutları koruyup üzerine yeni belediyeler alacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Önceliklerinin afet bölgelerindeki yaraları sarmak olduğunu hatırlatan Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Malatya kent merkezinde 8 binden fazla ticari, 3 binden fazla konut alanı şeklinde yeni bir proje başlattığını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah Malatya merkez yeniden ihya edilecek. Onun da bütün bir Malatya'ya farklı bir yansıması olacak. Köylerimizde, kasabalarımızda, ilçelerimizde ne sıkıntı varsa hepsiyle de ilgileniyoruz. Kolay değil 14 milyon nüfusu etkileyen bir depremden bahsediyoruz, birçok ülkenin nüfusundan fazla. Bu ağır yükü el birliğiyle, millet-devlet dayanışmasıyla, merkezi idare yerel yönetimler dayanışmasıyla, el birliğiyle aşacağız Allah'ın izniyle. Yerel seçimlerde de Malatya'dan çok güçlü bir destek bekliyoruz. Biz, oy versin vermesin bütün insanlara hizmet anlayışı olan bir partiyiz, bir hükümetiz. Ama bazıları maalesef geçen seçimde AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza destek verdiği için deprem bölgesindeki seçmenlerle ilgili farklı ifadeler kullandılar. O ifadelerin karşılığını bu seçimde fazlasıyla göreceklerine inanıyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımız kimin samimi olarak kendilerinin yanında olduğunu, kimin onları söylemlerle istismar etmeye çalıştığını gayet iyi görüyor, bunu da sandıklara yansıttı. Bir kez daha deprem bölgesinin bu tavrını çok net ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Biz de deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın hizmetindeyiz. Bütün gücümüzle bütün kurumlarımızla hizmetindeyiz ve özellikle bu yıl ve gelecek yıl yoğun bir çalışmamız olacak. Büyük oranda bu tamiratı yapacağız. 2025'ten itibaren artık farklı döneme giriyoruz. Ufak tefek eksiklikler tamamlanacak ama esas işimiz bu yıl ve gelecek yıl. Yoğun bir çalışmayla inşallah bu süreci tamamlayacağız. Toplamda 3 trilyondan fazla kaynağı deprem bölgemizde değerlendireceğiz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edelim, fitneye fesada, bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara hiçbir şekilde fırsat vermeyelim."