Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Katar Emiri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşerek iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldı. Ayrıca savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi hedeflendi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar'a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık. Diplomatik ilişkilerimizin 50'nci yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9'uncusunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık" dedi.

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