Cumhurbaşkanı Yardımcısı Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alındı.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik önünde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım il protokolü ve tören mangası tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Yılmaz, Vali Yıldırım'dan şehirde yürütülen yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretinde AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti.

Valilik ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. - TRABZON