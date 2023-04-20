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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve MHP Lideri Bahçeli Zonguldak'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve MHP Lideri Bahçeli Zonguldak'ta

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz Gazını Devreye Alma Töreni için Zonguldak'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz Gazını Devreye Alma Töreni için Zonguldak'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Filyos'tan karaya çıkacak olan doğalgazın devreye alma törenine katılmak üzere Zonguldak'a geldi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Muammer Avcı tarafından karşılanan heyet, Filyos'taki son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tören 20.23'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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