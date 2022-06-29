Son dakika haberi! Fuat Oktay: Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale Üniversitesi'nin '2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Kastamonu ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Oktay, yaraların hızla sarılacağını söyledi. Oktay, tarihin ilk üniversitelerine ev sahipliği yapmış coğrafyada, geçmişten bugüne ilmin peşinden giden medeniyetin temsilcileri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

?"Savunma sanayine ev sahipliği yapan ve başkente komşu olan bir şehrimizin üniversitesine yakışan; teknoloji üretimini artırmak olacaktır. Ülkemizin savunma sanayi alanında yakaladığı teknik beceri ve dinamizmi; otomotiv mühendisliğine, ilaç endüstrisine ve siber güvenlik gibi bilişim alanlarına da yaygınlaştırmayı hep birlikte hedeflemeliyiz. Savunma sanayinde, yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmeler; terörle mücadelede sağladığımız başarıların anahtarı olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Terörün tüm ülkeler için tehdit oluşturduğunu her zaman ifade ettik ve terörle mücadelede iş birliğine daima açık olduk. NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."