Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'a taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a, annesi Fatma Saadet Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekilimiz Sayın Cevdet Yılmaz'ın kıymetli annesi Saadet Hanımefendi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.