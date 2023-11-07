Cumhurbaşkanı Yardımcısı Malatya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesi Malatya'ya gelerek açılış ve programlara katıldı. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından TOKİ evlerini inceleyecek ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı açılış ve programlara katılmak üzere deprem bölgesi Malatya'ya geldi.

Sabah saatlerinde Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki programının ilk durağı olan Malatya Valiliğine geçti. Burada polis mangası tarafından karşılanan Yılmaz, valilik temaslarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesine geçti. Başkan Selahattin Gürkan tarafından karşılanan Yılmaz, deprem bölgesi Malatya'da TOKİ evlerini inceleyerek iş adamları ile bir araya gelecek. - MALATYA