Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'ya gelerek açılış ve programlara katıldı. Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde temaslar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Malatya'da

MALATYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı açılış ve programlara katılmak üzere deprem bölgesi Malatya'ya geldi.

Sabah saatlerinde Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki programının ilk durağı olan Malatya Valiliği'ne geçti. Burada polis mangası tarafından karşılanan Yılmaz, valilik temaslarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Başkan Selahattin Gürkan tarafından karşılanan Yılmaz, deprem bölgesi Malatya'da TOKİ evlerini inceleyerek, işadamları ile bir araya gelecek.