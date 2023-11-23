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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Konya'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni, Valiliği ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nı ziyaret etti. Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni gezen Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü. Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılanan Yılmaz, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve yetkililerden bilgi aldı.