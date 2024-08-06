Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması süreci ile KKTC'nin kalkınmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'deki projelerin, planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve KKTC'nin gelişip güçlenmesi önceliğimizdir, bu nedenle, geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye olarak, uluslararası topluma Kıbrıs Türkleri'nin haklı davasını anlatmaya ve KKTC'ye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Üstel'e teşekkür ederim."