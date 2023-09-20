Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İzmir Valiliği'nde brifing alan Yılmaz, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçerek görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İzmir Valiliğine gelişinde Vali Süleyman Elban tarafından, valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

Valilikte şehre ilişkin brifing alan Yılmaz, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Bilal Saygılı ile görüştü ve partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar eşlik etti.