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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cezayir'e gitti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Cezayir'e resmi temaslarda bulunmak üzere gitti. Cezayir Başbakanı Nadir Larbaoui tarafından karşılanan heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Başbakanı Nadir Larbaoui tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, havalimanındaki şeref salonunda Cezayir Başbakanı Larbaoui ve heyeti ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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