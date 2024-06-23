Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cezayir'e gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Başbakanı Nadir Larbaoui tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve bakanlar, havalimanındaki şeref salonunda Cezayir Başbakanı Larbaoui ve heyeti ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. - CEZAYİR