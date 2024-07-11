Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti. Yılmaz, ziyaret sonrası Özkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AYM Başkanı Sayın Kadir Özkaya'yı ziyaret ettik. Sayın Başkan'a nazik ev sahipliği için teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim" dedi.