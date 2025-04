Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adnan Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında düzenlenen anmaya katıldıktan sonra Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Her iki milletin adamına da ben rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var, payı var" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefatının 32'inci seneyi devriyesinde kabri başında anılan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anma programına katıldıktan sonra Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakıp dua okudu.

Turgut Özal ve Adnan Menderes'in "milletin adamı" sıfatını kazanan devlet adamları olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, "Bu kolay kolay gerçekleşmiyor. Millete hizmet ettiğinizde, milletin hayatını, refahını iyileştirdiğinizde, devleti daha ileriye taşıdığınızda bu milletin gönlünde sarsılmaz bir yer ediniyorsunuz. Farklı bir bakış açısı gelişiyor. Her iki milletin adamına da ben rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var, payı var " dedi.

"Her ikisini de demokrasi ve kalkınmamıza yaptıkları katkılardan dolayı tekrar şükranla, minnetle yad ediyoruz"

Her iki devlet adamının da ülkeye katkısının büyük olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün geriye baktığımız zaman onların o mücadeleleri, fedakarlıkları sayesinde ülkemiz kalkınmada, demokraside farklı bir yere gelmiş durumda. Rahmetli Özal ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, daha rekabetçi, daha güçlü bir ekonomik yapı oluşması için dış dünyayla, dünya ekonomisiyle ülkemizin bütünleşmesi için büyük reformlara imza atmış bir lider. Aynı şekilde askeri bir müdahaleden sonra ülkemizin demokratikleşmesine, yeniden siyasetin normalleşmesine çok büyük katkıları olmuş bir lider. Her zaman düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti demiş olan bir lider. Her ikisini de demokrasi ve kalkınmamıza yaptıkları katkılardan dolayı tekrar şükranla, minnetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçmişten rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Menderes'in bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde ülkemizi daha yüksek demokratik standartlara, kalkınma standartlarına ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz"

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Bugün de milletin adamı sıfatını kazanmış Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde yine bu demokrasi ve kalkınma mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyamızın zor bir dönemindeyiz. Bölgemizde, dünyada çok çeşitli jeopolitik, ekonomik gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi pekiştirerek hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi kimlikten olursak olalım milli birliğimizi kuvvetlendirerek dünyamızın bu geçtiği zor dönemde de milli birlik içinde, beraberlik içinde, demokrasi ve kalkınma ideallerini hep en yüksekte tutarak yolumuza devam edeceğiz. Geçmişten rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Menderes'in bıraktığı mirasa yakışır bir şekilde ülkemizi daha yüksek demokratik standartlara, kalkınma standartlarına ulaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz " ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini, kendisinin de hastane ziyaretinde bulunacağını ifade etti. - İSTANBUL