Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sosyal medya hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından yeni bir karar aldı. Twitter hesabından duyuru yapan Yavaş, yeni bir hesap daha açtığını belirterek, "Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmış ve 6'lı Masa liderlerinin imzaladığı ortak mutabakat metninde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olabileceği yönünde bir madde yer almıştı.

ANKARA DUYURULARI ŞAHSİ HESAPTAN YAPILACAK

Bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarını ayrı bir sosyal medya hesabı üzerinden yürütme kararı aldı. Yavaş, bugüne kadar kullandığı şahsi sosyal medya hesaplarını Ankara'da yürütülen faaliyetlerin duyurulması amacıyla kullanmaya devam edecek.

"YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ GEREĞİ"

Yeni sosyal medya hesabını, mevcut sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, "Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.