Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllarca projelerimize 'rantsal dönüşüm' diyerek çamur attılar. 'Rantsal dönüşüm' iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla 1-2 fotoğraf çektirdiler sonra sırra kadem bastılar ama biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent meydanında düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, Sultanbeyli ile aralarında hep özel bir bağ olduğunu söyledi.

Sultanbeyli'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde tercihini bir kez daha eser ve hizmet siyasetinden yana kullandığını belirten Erdoğan, ilçe sakinlerine 31 Mart seçimlerindeki destekleri için şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Erdoğan, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de vatandaşların emeklerine, her bir kuruşlarına, tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıktığını anlatarak, "Sizin kaynaklarınızı sizin için kullandık ve kullanıyoruz. İşte bugün bunların toplu açılışını yapmak üzere Sultanbeyli'deyiz. Karşımdaki katılım bugünkü tüm kardeşlerimin bu toplu açılış törenine, temel atmaya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Hem sizlerle hasret gideriyoruz hem de 41 projenin resmi açılışı ile 9 projenin temel atmasını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetleriyle proje ve yatırımlarıyla Sultanbeylilerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerinden gençlik ve spor merkezlerine, sıfır atık projelerinden çevre ve yeşil alan düzenlemelerine, mesleki eğitim ve bilim merkezlerinden prestij caddelere toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan projelerimizin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 1,5 yıl gibi oldukça kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi, Ali Tombaş kardeşim ve ekibini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen işçisinden mühendisine, mimarından proje personeline tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"5 büyüklüğündeki sarsıntı bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'nin insanıyla, tabiatıyla ve genç nüfusuyla öne çıkan bir ilçe olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz de ilçemizin bu vasfını daha da güçlendirmenin gayretindeyiz. 140 bin metrekare alana yayılan Fetih Korusu'nu ve 110 bin metrekare büyüklüğündeki Aydos Korusu'nu hizmete açarak İstanbul'a yeni oksijen depoları kazandırdık. Kent meydanı düzenleme projemizle meydan çevresindeki cadde ve sokakları rehabilite ettik, altyapıyı güçlendirdik. Deprem, malumunuz ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binaların ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı."

İstanbullulara bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunan Erdoğan, depremin engellenemeyeceğini ama can ve mal kayıplarının önüne geçmenin mümkün olduğunu, bunun için de kentsel dönüşüm projelerinin hayati önemi bulunduğunu kaydetti.

Büyükşehir belediye başkanlığından itibaren kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetini herkesin çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdiklerini söyledi.

Erdoğan, Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alanda 450 bağımsız bölüm ve 3 ticari üniteyle birlikte sosyal yaşam, kültür ve spor alanları, Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekare alanda 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 4 bin 500 metrekare ticari bölüm ve yeni yaşam alanları inşa edeceklerini belirterek, böylelikle toplam 6 milyar 625 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırmış olacaklarını anlattı.

"El ele vererek bu projeleri hayata geçirirsek çok kısa sürede çok büyük işler başarırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmeleri için vatandaşların da desteği ve yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Meseleye "Önce can, önce güvenlik, önce huzur." hesabıyla bakılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "El ele vererek bu projeleri hayata geçirirsek inşallah çok kısa sürede çok büyük işler başarırız. Fakat ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek neticede kaybeden yine biz oluruz. İnanıyorum ki Sultanbeyli burada da şu andaki tabloyla örnek bir duruş sergileyecektir. Sadece Sultanbeyli'den değil tüm İstanbul'dan tüm İstanbullulardan bu konuda yapıcı tavır bekliyorum." şeklinde konuştu.

"Kötüledikleri TOKİ'miz güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllarca bizim projelerimize 'rantsal dönüşüm' diyerek çamur attılar. İşin bir yanından tutmak yerine vatandaşı kışkırtıp çabalarımızı sabote etmeye kalktılar. Peki sonra ne oldu? Olan maalesef millete oldu. Bizim yüreğimiz yandı. 'Rantsal dönüşüm' iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla 1-2 fotoğraf çektirdiler sonra sırra kadem bastılar ama biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. Halen 3 bin 481 şantiyemizle oradayız. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırana kadar da inşallah oralardan ayrılmayacağız. Geçen ay 304 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelerimize teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz."

"Bedava ev vereceğiz" diyerek, meydanlarda ahkam kesenleri ise bir daha bölgede gören ve duyan olmadığını aktaran Erdoğan, "İzmir'de, 'TOKİ'den bile iyi olacak' iddiasıyla başlattıkları projede de sonuç büyük bir hüsran oldu. Binlerce vatandaşın parasını aldılar, insanımızı boş yere umutlandırdılar, sonra da milleti dolandırıp yüz üstü bıraktılar. Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar. Kötüledikleri TOKİ'miz ise vatandaşa güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor." diye konuştu.

(Sürecek)