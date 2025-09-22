Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Kafkasya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir bölgede çatışmaları adil bir diplomatik çözüme kavuşturma ve adil bir barışın tesis edilmesi sorumluluğunu üstlenmekten çekinmemiştir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
